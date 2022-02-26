الخارجية تعلق على مقتل مواطن عراقي في اوكرانيا: لم نتأكد حتى الان

2022/02/26 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، على تداول اخبار تخص مقتل مواطن عراقي في اوكرانيا، مشيرة الى انها لم نتأكد حتى الان.وذكر بيان لمتحدث الخارجي، أحمد الصحاف، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “لم يتأكد لنا مقتل عراقي في أوكرانيا بشكل رسمي حتى الان”.واضاف “نتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله […]

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