بغداد تمنح سمات دخول فورية للأوكرانيات المتزوجات من عراقيين

2022/02/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ سمحت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة،‭ ‬بمنح‭ ‬سمات‭ ‬عاجلة‭ ‬لدخول‭ ‬الأوكرانيات‭ ‬المتزوجات‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬التس‭ ‬شنتها‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬بلادهن،‭ ‬فيما‭ ‬استطاع‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬العراقيين‭ ‬الذدارسين‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ومدن‭ ‬اوكرانية‭ ‬المغادرة‭ ‬الى‭ ‬رومانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬نقل‭ ‬صعبة‭ ‬وأسعار‭ ‬باهضة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬عراقيون‭ ‬عالقون‭ […]

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