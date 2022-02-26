2022/02/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حرب‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ستقف‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تعرفها‭ ‬موسكو‭ ‬جيدا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬سقوط‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف‭ ‬علامة‭ ‬لملامح‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وأهدافها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬دقيق،‭ ‬ولا‭ ‬أستبعد‭ ‬انّ‭ ‬العواصم‭ ‬الكبرى‭ ‬كانت‭ ‬تعرف‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬الجوهرية‭ ‬مُسبقاً‭ ‬وتريد‭ ‬تورط‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬معد‭ ‬لها‭ ‬علناً،‭ ‬ليتم‭ ‬محاصرتها،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬مساومتها‭ ‬بعقوبات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لغة جديدة لما بعد الغزو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لغة جديدة لما بعد الغزو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).