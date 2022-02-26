2022/02/26 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضجة في القاهرة حول تصريحات عالم الفضاء فاروق الباز القاهرة- مصطفى عمارة فجّر العالم المصري فاروق الباز والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية مفاجأة واستبعد خلالها انهيار سد النهضة نتيجة وجود تشققات أسفل جسم السد، وأكد أن الشركة الإيطالية التي تقوم بالجهد الأساسي في سد النهضة أنفقت الملايين من الدولارات لإقامة هذا السد لا يمكن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الري المصري لـ الزمان : لا يوجد احتمال واحد بشأن انهيار سد النهضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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