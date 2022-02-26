وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭ :‬ لا‭ ‬يوجد‭ ‬احتمال‭ ‬واحد‭ ‬بشأن انهيار‭ ‬سد‭ ‬النهضة

2022/02/26 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬حول‭ ‬تصريحات‭ ‬عالم‭ ‬الفضاء‭ ‬فاروق‭ ‬الباز‭ ‬ القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​فجّر‭ ‬العالم‭ ‬المصري‭ ‬فاروق‭ ‬الباز‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مفاجأة‭ ‬واستبعد‭ ‬خلالها‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬تشققات‭ ‬أسفل‭ ‬جسم‭ ‬السد،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الإيطالية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالجهد‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬أنفقت‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ […]

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