الصحاف: نتابع بمستوى عال بما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا

2022/02/26 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع بمستوى عال بما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لم يتأكد لنا بشكل رسمي حتى الان بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا"، مؤكدا "نتابع بأهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله وعبر تنسيقنا العالي المستوى مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة جمهورية العراق في كييف".

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