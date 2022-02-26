الخارجية تصدر بياناً بشأن ما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا

2022/02/26 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع بمستوى عال بما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا.وقال الصحاف في بيان، أنه "لم يتأكد لنا بشكل رسمي حتى الان بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا".

وأكد "نتابع بأهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله وعبر تنسيقنا العالي المستوى مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة جمهورية العراق في كييف".

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