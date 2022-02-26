الإطار التنسيقي يتحدث عن كارثة بعد إعادة سعر الدولار الى 128 الف دينار

2022/02/26 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم - بغداد

‏علق الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، على مساعي استضافة وزير المالية، علي علاوي، واقالته.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي كاطع الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "وضع العراق على كف عفريت وليس من الصحيح التضحية حاليا بإقالة اي وزير سيما ونحن على أعتاب تشكيل حكومة والأمر لن يطول".

وأوضح: "لقد حذرنا سابقا من رفعه ووصل الحال بنا إلى محاولة تقبيل الأيادي للكتل السياسية لعدم رفعه فمساوئه كثيرة ولن يكترثوا للأمر وهناك مصالح لجهات معينة واستفادت من رفع الدولار".

وبين أن "اعادة سعر الدولار الى سابق عهده ستكون كارثية على المواطن والأمر يحتاج إلى دراسة تدريجية لاعادته وفق مدة تصل إلى ستة أشهر".

وأضاف أن "ذلك لان التاجر لايقوم بتنزيل المواد واسعارها وفق السعر الجديد الذي سيكون عليه لان التاجر لايريد ان يخسر فجشعهم لايسمح لهم بتقليل سعر المواد وهنا علينا ان ندرس الأمر بعملية التخفيض ومعالجة الأمر وفق مخرجات تصب بمصلحة المواطن".

وفي وقت سابق، قال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "يوم الاثنين المقبل سيشهد استضافة وزير المالية علي علاوي لغرض مناقشته بموضوع الدولار والورقة البيضاء، وهناك قرار سيتخذ بحق علاوي اما باستمراره حتى اختيار حكومة جديدة او المضي بأقالته بعد اسبوع من جلسة الاثنين فهو مهدد بالاقالة".

وأوضح أن "يوم أمس عقد اجتماع بين المستقلين والكتل السياسية حول القرار الذي سيتخذ بحق الوزير علاوي بعد الاستماع لحديثه بجلسة الاثنين".

وبين أن "الوزير علاوي طلب تجديد الثقة له كوزير بالحكومة المقبلة وهذا امر مخالف فلايوجد نص يجدد بموجبه لوزير ولحد الان لم يتم اختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة".

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