البيت الابيض يفرض عقوبات على الرئيس الروسي

2022/02/26 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

فرض البيت الابيض، اليوم الجكعة، عقوبات على الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقال البيت الابيض، ان "خيار فصل روسيا عن نظام سويفت المصرفي العالمي ما زال مطروحا على الطاولة".

وحذر البيت الأبيض "سعي الرئيس بوتين لتغيير القيادة في أوكرانيا".

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