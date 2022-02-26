برج ’إيفل’ يُضاء بعلم أوكرانيا تعبيراً عن التضامن ضد الحرب الروسية (صور)

2022/02/26 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أضاء برج إيفل، الجمعة، بلوني علم أوكرانيا الأزرق والأصفر بطلب من رئيسة بلدية باريس "آن إيدالجو".

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وقالت إيدالجو إن "ذلك الإجراء يأتي للتعبير عن التضامن مع شعب أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي".

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