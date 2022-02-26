2022/02/26 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z7owJD5fXmA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يدعو الجيش الاوكراني الى تولي السلطة، والجيش الروسي يسيطر على مطار غوستوميل في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يدعو الجيش الاوكراني الى تولي السلطة، والجيش الروسي يسيطر على مطار غوستوميل في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).