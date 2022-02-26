بعد الإدانة..

2022/02/26 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيان تنديد، الخميس، بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز بعد أسابيع من التوتر المتصاعد، إطلاق الهجوم العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، بهدف ما أسماه حماية منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

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