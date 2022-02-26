"الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/26 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.وأمر القائد الأعلى للحلف الجنرال تود ولترز بتنشيط القوة متعددة الجنسيات المكونة من قوات برية وجوية وبحرية وقوات العمليات الخاصة من الحلفاء، والتي يمكن أن تنتشر بسرعة لدعم "الناتو"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".وقال ولترز في بيان: "هذه لحظة تاريخية والمرة الأولى التي يستخدم فيها الحلف قوات الجهوزية العالية هذه في دور الردع والدفاع.إنها تمثل قوة قتالية مرنة وذات مصداقية يمكن توظيفها بطرق متعددة، ونحن نستخدم خفة حركتها المتأصلة بشكل كامل".

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