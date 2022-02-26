2022/02/26 | 00:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول قواتها إلى مدينة "ميليتوبول" الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إنه "بعد تنفيذ عملية الإنزال بالقرب من بلدة آزوفسكويه الأوكرانية مساء 25 فبراير، اتجهت الوحدات الروسية إلى مدينة ميليتوبول ودخلتها دون أن تلاقي أي مقاومة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها دمرت 211 موقعا عسكريا أوكرانيا، بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني.

"RT"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: القوات الروسية تنفذ إنزالاً جوياً وتقتحم مدينة ’ميليتوبول’ الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: القوات الروسية تنفذ إنزالاً جوياً وتقتحم مدينة ’ميليتوبول’ الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).