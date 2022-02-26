البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات على بوتين ولافروف

2022/02/26 | 00:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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