2022/02/26 | 01:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qybOYfIXrbI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مركز الخلد للدراسات: العراق عليه الاستفادة من أسعار النفط لدعم الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مركز الخلد للدراسات: العراق عليه الاستفادة من أسعار النفط لدعم الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).