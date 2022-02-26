قصة قاسية عن الشباب 1960(ناغيسا أوشيما): فيلم عن احباط اجتماعي من نوع معين - بلال سمير الصدّر

2022/02/26 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر الفيلم،وان كان من بدايات ناغيسا أوشيما،وان كانت الاشكالية التي يخوض فيها تقليدية ايضا من ناحية القصة،على ان لها ابعاد شديدة الوضوح من ناحية المعالجة...فمثلا-لا على سبيل الحصر-فالمدخل الابداعي للفيلم كان رائعا جدا،وكأن الفيلم سوف يقتنص قصة من اعلان في جريدة،وهناك ضوء ساطع يبشر بما هو قادم.يبدأ الفيلم من حيث الخلفية السياسية والتشكيل الوثائقي للصورة،فالوثائقية تدل على العصيان الدموي في كوريا الج ......





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