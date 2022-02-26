2022/02/26 | 01:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل ساعات من كتابة هذا الخبر، على إلغاء متابعة جميع من كان يُتابعهم عبر منصته في موقع "تويتر".

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وتحقق "ناس نيوز" من معلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بقيام الرئيس الاوكراني بهذه الخطوة، حتى تمكن فريق التحرير من متابعة حسابه الذي يشير إلى أنه لم يعد يتابع أحداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة من حسابه.. الرئيس الأوكراني يلغي متابعة جميع الرؤساء عبر منصته في ’تويتر’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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