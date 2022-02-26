مسؤول أمريكي: روسيا ستهدد بقتل أسر الجنود الأوكرانيين الذين لم يستسلموا

2022/02/26 | 01:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن إدارة جو بايدن تعتقد أن روسيا ستهدد بقتل أسر الجنود الأوكرانيين إذا لم يستسلموا.

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