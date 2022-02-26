2022/02/26 | 01:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FZFvyqRBaPE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبيرة في الاقتصاد: فصلوني لكشف خسارة تقدر بـ 275 مليار دينار لاحد شركات الهاتف النقال!!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبيرة في الاقتصاد: فصلوني لكشف خسارة تقدر بـ 275 مليار دينار لاحد شركات الهاتف النقال!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).