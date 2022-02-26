مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار بشأن الهجوم الروسي لأوكرانيا

2022/02/26 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لرفض مشروع قرار يدين الهجوم الروسي لأوكرانيا.وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو، ضد مشروع القرار.وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.واعتبر مشروع القرار العملية الروسية "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب كل القوات إلى خارج حدود أوكرانيا.كما دان المشروع الاعتراف الروسي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتم تقديم الوثيقة باسم 65 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها أوكرانيا والعديد من الدول الغربية.

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