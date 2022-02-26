لأول مرة.. الناتو يفعل قوة الرد السريع ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022/02/26 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأول مرة، قرارا بتفعيل قوة الرد السريع كإجراء دفاعي ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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