تحليل: غزو أوكرانيا سيطلق العنان لقوى لا يستطيع الكرملين السيطرة عليها

2022/02/26 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز من أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد تطلق "العنان لقوى لن يستطيع الكرملين السيطرة عليها".

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