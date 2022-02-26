الدفاع الروسية تنفي اختراق موقعها على الإنترنت

2022/02/26 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعنفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء حول اختراق موقعها على الإنترنت من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس".وورد في بيان وزارة الدفاع: "المعلومات التي ينشرها مقاتلو الأريكة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاختراق المزعوم من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين "أنونيموس" لموقع وزارة الدفاع الروسية وسرقة البيانات الشخصية لموظفي المؤسسة العسكرية، معلومات كاذبة".وأشار البيان إلى أنه لا يتم تخزين أي قوائم بيانات شخصية للعسكريين وغيرهم من موظفي وزارة الدفاع الروسية على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث أن هذا الإجراء محظور بموجب القانون الروسي، الذي لا يعرفه الأوكرانيون.وتم التأكد من أن جميع الأدوات التقنية والبرمجية لموقع وزارة الدفاع الروسية تعمل بالمعايير المحددة في الوضع الطبيعي.

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