2022/02/26 | 02:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعيش "ليلة صعبة للغاية"، وأكد أن "مصير أوكرانيا يتقرر الآن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أوكرانيا: الليلة "صعبة للغاية".. مصير بلدنا يتقرر الآن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أوكرانيا: الليلة "صعبة للغاية".. مصير بلدنا يتقرر الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).