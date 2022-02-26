بعد نداء من وزارة الدفاع.. الأوكرانيون يتجهون لغوغل بحثا عن شيء واحد

2022/02/26 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست أن العديد من الأوكرانيين يبحثون عن طريقة تصنيع قنابل المولوتوف عبر محرك البحث غوغل.

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