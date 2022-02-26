أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية في كييف

2022/02/26 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأسقطت أوكرانيا طائرة نقل روسية من طراز إيل-76 في كييف.وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان مقتضب نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "تم إسقاط طائرة نقل روسية من طراز إيل-76 بالقرب من بلدة فاسيلكيف في منطقة كييف".

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