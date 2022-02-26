فالكاو: مواجهة ريال مدريد محفزة لنا

2022/02/26 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشدَّد الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم رايو فاليكانو، على صعوبة مواجهة ريال مدريد، مساء السبت، ضمن الجولة الـ26 من الليجا.وقال فالكاو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هناك الكثير من التوقعات قبل مواجهة ريال مدريد، فهي دائمًا مباراة خاصة ومحفزة، وقد تكون فرصة بعد سلسلة من المباريات دون نتائج إيجابية".وأضاف: "أردت العودة للدوري الإسباني، فهو دوري تنافسي، وكان لرايو فاليكانو فريق متكامل للغاية.كنت سأحب اللعب مع الظاهرة رونالدو، فهو كان مرجعي، وكنت أتابعه بانتباه كبير".وأتم: "ما يتوجَّب على رايو فاليكانو للتغلب على النتائج السلبية هو العمل، والإيمان بقدراتنا والقتال كما كنا نفعل منذ بداية الموسم".ويعتلي ريال مدريد، صدارة ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.

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