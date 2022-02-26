روسيا تستخدم الفيتو لمنع مجلس الأمن من إدانة الهجوم على أوكرانيا.. والإمارات والصين والهند تمتنع

2022/02/26 | 03:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت روسيا، الجمعة، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين هجومها على أوكرانيا.

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