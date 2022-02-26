الرئيس الأوكراني: الروس

2022/02/26 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة-السبت من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

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