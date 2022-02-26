بابا الفاتيكان في زيارة غير معتادة للسفارة الروسية بسبب أوكرانيا

2022/02/26 | 04:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، خلال لقاء مع سفير روسيا لدى الفاتيكان.

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