بعد فيتو موسكو.. غوتيريش يدعو إلى إعادة الجنود الروس إلى ثكناتهم

2022/02/26 | 05:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الجمعة روسيا إلى إعادة "الجنود إلى ثكناتهم"، مشددا على ضرورة "منح السلام فرصة أخرى" بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار "يستنكر" غزوها لأوكرانيا.

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