واشنطن بوست: الولايات المتحدة عرضت إجلاء الرئيس الأوكراني

2022/02/26 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف، لتجنب الوقوع في الأسر أو القتل على يد القوات الروسية.

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