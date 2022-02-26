سفير أوكرانيا في إسرائيل: زيلينسكي طلب من بينيت استضافة مفاوضات مع روسيا

2022/02/26 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير أوكرانيا في إسرائيل، لشبكة CNN، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت استضافة مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

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