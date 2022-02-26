مسؤولون لـCNN: الجيش الأمريكي يسعى لإنشاء قناة اتصال مع نظيره الروسي بشأن أوكرانيا

2022/02/26 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي يسعي لإنشاء قناة اتصال مع نظيره الروسي لتبادل الإخطارات بشأن العمليات الجوية المحتملة في أوكرانيا خاصة مع وجود الجيشين على مسافة قريبة

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