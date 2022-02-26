2022/02/26 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات الأوكرانية، السبت، إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأوكراني يعلن صد "هجوم" روسي في وسط كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأوكراني يعلن صد "هجوم" روسي في وسط كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).