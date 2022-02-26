"هدف روسيا الأول" بأوكرانيا.. ما قد لا تعرفه عن زيلينسكي

2022/02/26 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر الخميس: "حسب معلوماتنا، فقد حددني العدو (روسيا) كهدف رقم 1، وعائلتي كهدف رقم 2.."

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