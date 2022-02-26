2022/02/26 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر المصدر التاريخي لأصل كلمة ( الرحمن) ومفهومها في البسملة السريانية للثالوث اللاهوتي: " بِشم ألوهو رحمانو رحيمو- ܒ-;-ܣ-;-ܡ-;- ܐ-;-ܠ-;-ܗ-;-ܐ-;- ܪ-;-ܚ-;-ܡ-;-ܢ-;- ܪ-;-ܗ-;-ܝ-;-ܡ-;- ؟ وكيف دخلت الكلمة إلى اللغة العربية.



همزة الوصل التاريخية للكلمة في نقوش" خط المسند " الأثرية.



ففي ثقافة اليمن اليهودية و المسيحية، حل اللغز يكمن في مسلة أبرها الحبشي بسبأ والنقو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مَسلّة أبرهة الحبشي( الله الرحمن) ليس إلهاً عربياً ! - فريدة رمزي شاكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مَسلّة أبرهة الحبشي( الله الرحمن) ليس إلهاً عربياً ! - فريدة رمزي شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).