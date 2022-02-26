نقد الريكاردية في تفسير التبادل الدولي - محمد عادل زكى

2022/02/26 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عادل_زكى على طريقة سميث في التفكير، يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادُل الدولي.



فهو ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستثمار في بلادهم ورفضهم التخلّي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام قوانينها.



ويرتب ريكاردو على ذلك نتيجة مفادها اقتناع الرأسمالي بمعدَّلات ربح أقل وتفضيله البقاء في بلده عن البحث عن توظيف أفضل لثروته في بلدان أجنبية.



وعلى الرغم من أن ري ......





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