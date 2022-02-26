ضمن إطار قوات الناتو.. فرنسا تعتزم نشر 500 جندي في رومانيا

2022/02/26 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، تييري بورخار، الجمعة أن فرنسا ستنشر 500 جندي في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

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