حتى الساعة 5:45 صباح السبت بكييف.. أبرز ما حصل بالساعات الماضية

2022/02/26 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الهجمات التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا مستمرة ليل الجمعة إلى السبت، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي لكييف.

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