أخصائية تحدد متى يجب استخدام النظارات الطبية

2022/02/26 | 07:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت أخصائية طب العيون، الدكتورة إليانا كيسيليوفا، متى يجب استخدام النظارات الطبية، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر مشكلات الرؤية.وتشير الأخصائية في حديث صحفي، إلى أنه في أحيان كثيرة لا يشعر الشخص بأي أعراض مرضية، ومع ذلك عليه مراجعة أخصائي طب العيون مرة واحدة في السنة، للتأكد من أن بصره على ما يرام.لأن […]

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