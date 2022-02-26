وزارة الدفاع الروسية تنفي اختراق موقعها على الإنترنت

2022/02/26 | 08:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء حول اختراق موقعها على الإنترنت من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين “أنونيموس“.وورد في بيان وزارة الدفاع: “المعلومات التي ينشرها مقاتلو الأريكة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاختراق المزعوم من قبل مجموعة القراصنة الإلكترونيين “أنونيموس” لموقع وزارة الدفاع الروسية وسرقة البيانات الشخصية لموظفي المؤسسة العسكرية،معلومات كاذبة“.وأشار البيان إلى أنه لا يتم تخزين […]

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