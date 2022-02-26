حيلة أوكرانية لمنع الروس من الاستفادة من مطار كييف دون تدميره.. صور جوية تكشف

2022/02/26 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطتها "بلانيت لابي"، مطار بوريسبيل (مطار كييف الدولي)، سالمًا بدون ملاحظة أضرار أو آثار تدمير.

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