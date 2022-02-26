الاتحاد الأوروبي يقيد وصول حكومة روسيا وعدد من مصارفها إلى أسواق المال الأوروبية

2022/02/26 | 08:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تقييد وصول حكومة روسيا والبنك المركزي وعددمن البنوك الروسية الأخرى إلى سوق رأس المال الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وجاء في قرار المجلس المنشور مساء الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: “يفرض هذا القرار قيودا على دخول بعض المؤسسات المالية الروسية والحكومة والبنك المركزي الروسي إلى سوق رأس […]

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