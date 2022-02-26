صحيفة: واشنطن مستعدة للمساعدة في إجلاء زيلينسكي من كييف

2022/02/26 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن سلطات الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف.وذكرت الصحيفة، أن الأمريكيين على استعداد للقيام بهذه الخطوة حتى لا يقع زيلينسكي في أيدي القوات الروسية المتقدمة.ونقلت “واشنطن بوست”، عن مصدر رفيع المستوى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي […]

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