حول العدوان الروسي على أوكرانيا - محيي الدين محروس

2022/02/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_محروس في اليوم الثاني من العدوان السافر لروسيا تقترب قواته المسلحة من عاصمة أوكرانيا كييف!بداية كان اعتراف بوتين بالجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك و لوغانسك.



مع العلم بأنه لم تعترف بهما أي دولة في العالم، لكونهما جزء لا يتجزأ من الدولة الأوكرانية.والخطوة التالية كانت دخول قواته المسلحة إليهما، والسير نحو المناطق المُتنازع عليها بين هاتين „ الجمهوريتين „ وبين أوكرانيا.



وقبل كل ذلك كانت ال ......





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