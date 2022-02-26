2022/02/26 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي الهدف التقليدى لجنود الدولة الدينية ، هو احكام السيطرة الكاملة على الثالوث التقليدى الرئيسى ، وهو " النساء " ، " الفن " ، و " الاجتهاد الدينى " .



الآن ، بعد أن تخلت السعودية عن الارث الوهابى السلفى المتزمت المتطرف ، وبدأت خطوات مبهرة فى النهضة الثقافية والفنية والفقهية ، وفى تدعيم النساء ، واستضافة مهرجانات السينما العالمية ، وحفلات الترفيه و الغِناء والرقص من مختلف بلاد العالم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابراهيم عيسى والثالوث الُمجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة فى مصر والمنطقة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابراهيم عيسى والثالوث الُمجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة فى مصر والمنطقة - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).