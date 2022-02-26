فرنسا تعتزم نشر 500 جندي في رومانيا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/26 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بورخار أن فرنسا ستنشر 500 جندي في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بورخار إن "حلف شمال الأطلسي قرر أن يعزز وجوده وأن يبعث إشارة واضحة جدا على التضامن الاستراتيجي وأن ينشر قوات في رومانيا".

وأضاف: "سننشر نحو 500 رجل مع مركبات مدرعة وعربات قتالية لتقديم دعم لرومانيا وكذلك لنقل رسالة تضامن استراتيجي من جميع أعضاء الحلف الأطلسي".

وأكد أن فرنسا ستُبقي أيضا، في إطار الأطلسي، على وجودها العسكري في إستونيا المتاخمة لروسيا، إلى ما بعد آذار، وذلك في ضوء الوضع الذي يمر به الحلف الأطلسي اليوم والوضع المتأزم والحرب في أوكرانيا".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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