ثغرة برمجية تهدد ملايين هواتف سامسونغ

2022/02/26 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّر بعض خبراء التقنية من وجود ثغرة برمجية قد تهدد أمن بيانات ملايين الهواتف الذكية التي طرحتها سامسونغ في الأسواق العالمية.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن “سامسونغ طرحت في الأسواق أكثر من 100 مليون هاتف ذكي كانت تحتوي على ثغرة برمجية خطيرة، ومن الممكن استغلال هذه الثغرة من قبل قراصنة الإنترنت للوصول إلى بعض […]

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