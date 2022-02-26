محافظ ذي قار يتعهد بتلبية احتياج اغنى مدن المحافظة

2022/02/26 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … تعهد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، بتلبية احتاجيات منطقة الكطيعة والتي تعد من اغنى المدن النفطية في المحافظة، مشيرا الى ان الحكومة المحلية ستلبي احتياجات المنطقة المحلية وتتابع المطالب المركزية بشكل جدي.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقه /المعلومة/ ان “محافظ ذي قار محمد الغزي، اجرى زيارة الى مضيف البدور في […]

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